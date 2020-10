À partir de ce samedi, les enfants entreront dans la période du congé de Toussaint, week-ends compris. Une période prolongée en raison de la crise du Covid-19, la ministre de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir ayant décidé d'octroyer deux jours de congé supplémentaires, les 9 et 10 novembre, afin de faire le pont avec l'Armistice du 11 novembre.

Une décision qui pourrait poser des soucis organisationnels à de nombreux parents. C'est pourquoi les enfants cinaciens, âgés entre 2,5 ans et 12 ans, seront accueillis au sein des écoles communales de Leignon et de Ciney pour les parents qui le souhaitent. « La Régie des sports et l'Accueil extrascolaire s'associent pour offrir des activités diversifiées aux enfants lors des deux journées de suspension des cours », indique la Ville de Ciney.

Au programme : psychomotricité le matin et sieste et multi-activités (bricolages, dessins, jeux intérieurs et extérieurs) pour les enfants jusqu'à 5 ans l'après-midi. Pour les 6-12 ans, multi-activités le matin et activités sportives au Hall Omnisport ou à la Salle Meurisaltienne l'après-midi.

Informations et inscriptions via l'accueil extrascolaire : edecuber@ciney.be ou 083/23 10 25.