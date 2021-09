La Ville de Ciney organisera ce mercredi 22 septembre, dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, l’opération "Je marche vers mon école". Les enfants sont invités à se rendre à l’école à pied de l’endroit de leur choix. ou en se faisant déposer sur une zone d’attente sécurisée aux abords des écoles de Ciney (Institut de la Providence, Athénée Royal, Institut Saint-Joseph, École de l’Étincelle et École communale). Ces zones de couleur blanche ou rouge et délimitées par des bacs à fleurs ont pour mission d’encourager les enfants à marcher ensemble, sur une courte distance et accompagnés d’un adulte bénévole. Elle vise à décongestionner et sécuriser les abords des écoles mais aussi à sensibiliser les enfants et leurs parents aux problèmes de mobilité et d’environnement. S.M