Un arrêté de police a été pris par le bourgmestre d'Hastière, Claude Bultot, visant à interdire l'organisation d'événements, qu'ils soient publics ou privés sur le territoire de sa commune. L'objectif est de ralentir la propagation du Covid-19. « Dès à présent, l'organisation de tout événement privé ou public sur le territoire de la commune de Hastière, peu importe sa taille et ce, tant dans les milieux clos et couverts qu’en milieu extérieur, est interdite et ce, jusqu’au 19 novembre 2020 inclus, à l’exception des événements liés à l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle », précise l'arrêté. « Les services de police sont chargés de veiller au respect de ces mesures. »