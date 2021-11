C’est un soulagement pour la Ville de Ciney et son comité des Fêtes. Les Fééries du Parc, prévues du 16 au 20 décembre au Parc St-Roch, auront bien lieu.

Les organisateurs avaient fait le choix de maintenir la conférence de presse de présentation, ce vendredi matin, malgré la tenue du Codeco. "On est à deux doigts de l’annulation donc si le gouvernement décide qu’on doit fermer plus tôt, on s’adaptera. C’est un moindre mal", disait le bourgmestre Frédéric Deville. Finalement, les Fééries du Parc devront fermer leurs portes à 23h00, comme tous les autres marchés de Noël. Le Covid Safe Ticket sera obligatoire. Les accès seront limités à deux entrées qui seront contrôlées par les scouts de Ciney et des bénévoles de la Clean Team.

Cette quatrième édition s’annonce d’ores et déjà grandiose avec 179 chalets, dont 80 % d’artisans (Ndlr : les 20 % restant sont dédiés à l’Horeca). C’est 59 de plus que pour la 3e édition organisée en 2019. Et 149 de plus que lors de la première année. "Une chose ne change pas, c’est la philosophie de l’événement. Les Fééries du Parc sont vraiment dédiées à l’artisanat. Il y a vraiment moyen de trouver tous ses cadeaux de Noël sur notre marché. Pour le secteur Horeca, on a également privilégié les associations locales", ont indiqué les organisateurs.

Les commerçants cinaciens seront par ailleurs reconnaissables grâce au label "Made in Ciney" qui sera apposé sur leur chalet. Le jeudi d'ouverture sera par ailleurs celui des Cinaciens qui sont invités à s’y rendre dès 18h00. "On voudrait mettre sur pied un jour dédié aux Cinaciens, un peu comme le lundi des Fêtes de Wallonie", explique Frédéric Deville.

Un grand chalet

Cette 4e édition offre plusieurs nouveautés. "On nous reprochait le manque d’espaces chauffés et de nourriture", poursuit Frédéric Deville. Pour pallier à ces manquements, un grand chalet a pris place sur le parking du Stade Lambert. Sur place, les visiteurs y trouveront des boissons de Noël et des assiettes apéritives, en plus de la chaleur. Dans les caves du Château, c’est le restaurant éphémère "Le refuge du 117", tenu par les artisans fromagers de "L’Atelier 117" (Leignon) qui a été créé pour l’occasion. Le fromage sera évidemment la star de la carte dans ce restaurant où une ambiance refuge de montagne a été créée.

Pour la bonne cause

Des bonnets bleus et blancs, aux couleurs des Fééries, seront en vente au prix de 2€ à l’entrée du site. "Un code couleur que nous assumons", précise le bourgmestre Frédéric Deville. Aucune obligation d’achat. Mais sachez qu’une somme de 0,50€ sera reversée à l’asbl Dunes et Bruyères, un home pour enfants en difficultés situé rue du Commerce à Ciney. Deux euros sera aussi le tarif pour se parquer à l’école St-Joseph (Ndlr : entrée prévue par la rue Courtejoie), à 300m du site. Des rentrées financières qui iront directement dans le portefeuille de l’école. S.M

Deux fois cinq jours de fêtes pour l’édition 2022 ?

La quatrième édition n’a pas encore commencé que les organisateurs ont déjà les Fééries du Parc 2022 dans le viseur. Avec comme objectif principal que l’événement se déroule non plus sur cinq jours, mais deux fois cinq jours. Les artisans qui ont déjà participé à l’événement seront prioritaires et ceux qui participeront à la première "semaine" ne seront pas obligés d’être présents lors de la seconde. "Certains ont d’autres choses de prévues. Nous avons une liste d’attente qui impressionnante", nous explique-t-on.