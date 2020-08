Face à la canicule du moment, certains bourgmestres ont pris des décisions pour limiter les risques d'incendie. C'est notamment le cas à Somme-Leuze et à Rochefort ou il est interdit depuis quelques jours d'allumer un feu, sauf exception. Interdiction, par exemple à Somme-Leuze, d'incinérer des déchets végétaux mais aussi d'allumer un barbecue en zone forestière et agricole. Dans les autres zones, les feux découverts sont autorisés à condition qu'ils soient distants d'au moins 100m des habitations, des haies, broussailles et autres matières inflammables. Ils doivent aussi faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure. Les barbecues privés, braseros et et autres dispositifs prévus pour accueillir un feu dans les cours et jardins privés restent autorisés avec les précautions d'usage.

Un arrêté de police similaire a été pris à Rochefort où il est notamment interdit d’allumer des feux en plein air sur l'ensemble du territoire communal ainsi que de procéder à des lancers d’objets en combustion tels que des lanternes célestes, des mégots de cigarette, des feux d’artifice, des pétards, ainsi que tout autre objet présentant un risque de combustion. Seuls les feux d’artifice professionnels pourraient être autorisés, et ce, uniquement après contrôle et avec accord express de la zone de secours Dinaphi. Les barbecues en bordure de/et dans les zones de bois, de champs, de végétations ou broussailles sèches sont également interdits.