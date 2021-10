Un couple gérant d’un bar-tabac dans la commune de Vresse-sur-Semois doit répondre de faits de coups et de détention d’armes. Les faits remontent au 14 mars 2020, soit au tout début du confinement. Le couple doit fermer son établissement. L’homme se rend compte que deux concurrents qui tiennent un night-shop n’ont pas fermé le leur. L’un d’eux fini par fermer boutique après intervention de la police. Mais pas le second. Le tenancier décide de s’y rendre. Il aurait porté un coup à son concurrent. Lui dit simplement avoir frappé sur le comptoir.

Dans la foulée, la victime rend à son tour visite à son agresseur. Les esprits s’échauffent devant le bar-tabac. Derrière le bar, l’épouse se saisit d’un pistolet chargé de cinq balles et le cache dans son dos. Selon elle, pour éviter que son mari ne s’en empare.

Prévenue, la police perquisitionne leur domicile dans la soirée. Un taser, une matraque télescopique et le pistolet en question sont retrouvés. A l’étage, une carabine chargée avec un silencieux et une lunette de visée. Le parquet requiert deux peines distinctes. Six mois pour les coups et un an d'amende pour le port d'arme en ce qui concerne le prévenu. Son épouse risque 15 mois et 300 €.

Pour la défense, la perquisition réalisée était illégale car faite beaucoup trop tard. On n’était plus, selon elle, dans le cadre d’un flagrant délit. Et de plaider l’acquittement.