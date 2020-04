C'est du temps gagné face au virus. Les plantes peuvent attendre et il ne vendra pas de muguet cette année.

Les magasins de bricolage et les jardineries pourront rouvrir leurs portes samedi, aux mêmes conditions que les magasins d’alimentation, avec le respect des distances de sécurité; a-t-on appris à l'issue du dernier conseil de sécurité dans la crise du coronavirus ce mercredi après-midi.

Si certains pépiniéristes et horticulteurs sont ravis et soulagés, d'autres ont décidé de prendre leurs responsabilités face à la propagation du virus. C'est le cas des Jardineries Custinne, dont le propriétaire n'est autre que l'élu Défi Bertrand Custinne. "Si je comprends l'impact économique, je pense que nous ne sommes pas dans un secteur vital. Continuons donc à limiter autant que possible nos déplacements et les contacts. Pour ma part, je continue donc l'effort de confinement et de fermeture totale de la serre au moins jusqu'au 5 mai", annonce-t-il.

Les plantes peuvent attendre sans problème jusque là, d'autant que le risque de gel n'est pas exclu, rappelle-t-il. "C'est du temps gagné face à ce virus. Nous verrons ensuite - au-delà des autorisations officielles - ce qui est le mieux pour honorer vos commandes de légumes et de fleurs: livraison ou enlèvement moyennant prise de rendez-vous et distanciation."

"Dans le même esprit, je ne vendrai pas de muguet cete année. Préserver notre santéet celle de nos proches est sans aucun doute le plus beau cadeau que nous puissions faire ce 1er mai ! Pensez à les appeler, à leur préparer un petit repas, à réaliser un bricolage avec les enfants... Bref, soyons patients, créatifs et, surtout, prenons soin de nous et de nos proches", conclut-il.