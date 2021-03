Les Jardins d'Eau d'Annevoie s'apprêtent à entamer une nouvelle saison touristique. La réouverture du Domaine est fixée au samedi 27 mars, avec un énorme plus en poche : le label « Jardin remarquable », distinction française de cinq ans accordée à des jardins et des parcs, présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu'ils soient publics ou privés.

Pour cette réouverture, quelques nouveautés sont à présenter. « Dans la continuité des années précédentes, d’importantes rénovations à l’authentique ont été réalisées pendant l’hiver, que ce soit en termes de restauration du château ou des jardins d’eau du XVIIIème siècle. » On évoque notamment la restauration exhaustive des façades. Le végétal a aussi été soigné. « Le quinconce de charmes a été restitué au sommet de la grande cascade. Le bois vert a été replanté. Le rocher du lion retrouve ses formes originales. Le prolongement du grand canal serpentant vers le bois de l'ermitage a été dégagé offrant une belle extension de la surface accessible au public. »



Les Jardins d'Annevoie annoncent également l’ouverture d’une toute nouvelle boutique consacrée aux arts décoratifs et aux arts de la table avec, comme fil rouge, le plaisir des jardins. Plus tard dans la saison (5 juin à fin septembre), le parcours accueillera une exposition inédite dans le parcours avec les sculptures de l'artiste Anne Curry. « L’exposition « Curve of Life » dévoile une douzaines d’œuvres s’inspirant du monde végétal donnant à voir des sculptures aux mouvements contrôlés mais dont l’extrême fragilité rappelle celle de la Nature. Harmonie parfaite entre les jardins et les sculptures. »

Malgré la crise du Covid-19, les Jardins d'Annevoie se portent bien. « Au cours de la saison 2020, malgré l’interdiction des visites de groupes, l‘annulation des événements phares du Domaine, la perte du public étranger et la fermeture forcée de presque trois mois, les Jardins d’Eau d’Annevoie ont réussi à maintenir leur vitesse de croisière en accueillant près de 55.000 visiteurs. »