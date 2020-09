A moins de deux semaines des prochaines Journées du Patrimoine, placées cette année sous le thème Patrimoine et nature, la Société archéologique de Namur 'SAN) dévoile sa nouvelle publication « Les jardins du château d’Annevoie. Histoire et génie hydraulique ».

LA SAN indique : "Nathalie de Harlez de Deulin, l’auteure de cet ouvrage de référence, se penche sur le génie de Charles-Alexis de Montpellier, considéré comme le créateur des jardins au 18e siècle. Seigneur d’Annevoie et maître de forges, « le grand Montpellier » conçoit un ensemble de jardins d’eau qui exploite les potentialités de la vallée du Rouillon et la présence de sources. Le réseau d’alimentation mis en place fournit l’énergie utile au fonctionnement de ses usines métallurgiques tout en assurant la mise en eau d’une suite de bassins et de fontaines à l’esthétique variée. À sa suite, pendant 250 ans, ses descendants vont préserver son héritage. Mis en péril dans les années 2000, depuis 2017, ils font l’objet d’un programme global de restauration par la Fondation privée Domaine Historique du Château et des Jardins d’Annevoie. L'ouvrage, très documenté, s’appuie sur les sources iconographiques conservées dans la famille Montpellier et sur l’inventaire du fonds déposé aux Archives de l’État à Namur. Il vise deux objectifs essentiels : constituer l’archivage complet de la documentation disponible sur l’histoire des jardins et offrir un cadre de référence précisément contextualisé, deux outils sur lesquels pourront s’appuyer les projets de revitalisation et de revalorisation des jardins."

« Les jardins du château d’Annevoie. Histoire et génie hydraulique », par Nathalie de Harlez de Deulin, Éditions Société archéologique de Namur, 7e volume de la Collection « Namur. Histoire et Patri- moine », 304 pages illustrées sous couverture cartonnée. Prix public : 35€. Points de vente : Consultez la Société archéologique de Namur - info@lasan.be - 081/840.200.