Des voyous se sont introduits dans les locaux de Media See pour voler du matériel informatique et une camionnette. Et pour tout saccager!

David Rossomme, un des hommes clé de l’événementiel en province de Namur, se bat depuis des mois. Pour cause de crise sanitaire, son secteur d’activité principal est totalement à l’arrêt ce qui, pour celui qui, par le biais de son entreprise Event See, organise notamment les marchés de Noël de Namur et Maredsous, est un drame. Mais Rossomme est un battant. Et il a toujours plus d’une idée en tête.

Il y a peu, pour continuer à travailler malgré tout, il lançait Continentis, qui crée des extensions pour des maisons, des bureaux, etc. à partir de containers recyclés.

Et puis, il a aussi créé Media See, spécialisée entre autres dans la création d’identité visuelle. Il a installé depuis peu un studio d’enregistrement vidéo dans ses bureaux de Sorinnes. Avec ce nouvel outil, il organisait notamment cette semaine des rencontres virtuelles avec Saint Nicolas pour les élèves de quelques écoles.

Las… La nuit de jeudi à vendredi, des vandales se sont introduits dans ces locaux via un trou percé dans un mur. Non contents d’avoir fait main basse sur le matériel informatique et une camionnette, ils ont aussi véritablement saccagé une grosse partie du matériel de studio avant d’aller commettre d’autres méfaits dans une société voisine.

Au moment d’écrire ses lignes, les équipes du laboratoire de la police judiciaire viennent de quitter les lieux. On espère évidemment en savoir très vite plus sur les malfrats pour permettre leur arrestation mais du côté de David Rossomme, c’est évidemment la colère. D’autant plus que ce vendredi, il devait encore recevoir dans ce studio des dizaines d’enfants espérant entrer en contact avec leur saint préféré. “Il fallait avant tout trouver des solutions pour les enfants, c’est fait. Maintenant, il va falloir gérer la suite, les assurances, racheter du matériel, remettre les lieux en l’état,…”

Et une fois encore, relancer la machine…