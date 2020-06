Elles avaient été rejetées il y a un mois. Elles devraient cette fois être acceptées.

Lors du précédent conseil communal, les mesures d'allègement fiscal soumises aux votes avaient été rejetées. Il s'agissait de supprimer la taxe sur les enseignes et publicités assimilées, sur les débits de boissons et sur les droits de quai et de réduire celles sur la mise à l'eau d'embarcations, sur les terrains de camping et sur les séjours. Soit l'équivalent de 140.000€.

A la surprise générale, cet allègement avait été rejeté. L'opposition avait voté contre, tout comme les conseillers de la majorité, Alex Miskirtchian et Marie-Christine Vermer. Avec onze voix contre et onze pour, l'absence de dernière minute de l'échevin Thierry Bodlet pour raison médicale avait pesé dans la balance. Ce lundi soir, ces même mesures d'allègement fiscal seront à nouveau soumises aux votes (NdlR : entre-temps, la majorité a décidé d'octroyer une subvention supplémentaire de 150.000€ à l'ADL pour relancer le commerce). Cette fois, cela devrait passer, de justesse. « Un accident comme Thierry Bodlet a eu ce jour-là pourrait encore arriver donc tant que rien n'est voté, il n'y a rien », tempère le bourgmestre Axel Tixhon.

Il ne faudrait en tout cas pas un scénario similaire à celui du 18 mai pour la majorité dinantaise, si elle veut bénéficier de la compensation Covid-19 de la Région wallonne. En effet, la Région a prévu d'octroyer une somme de 30.000 euros aux communes qui suspendent les taxes communales auprès des secteurs impactés par la crise du coronavirus. Mais un délai doit être respecté. Celui-ci prendra fin d'ici quelques jours.