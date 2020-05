Incroyable à Dinant : les mesures en faveur des commerçants recalées ! © D.R. Dinant - Ciney Sébastien Monmart

En plus de l’ensemble de l’opposition, les conseillers Alex Miskirtchian et Marie-Christine Vermer ont voté contre tandis que la majorité a dû composer avec l’absence de l’échevin Thierry Bodlet, à la suite d’un souci de santé. " Il y a eu onze voix contre et onze pour".