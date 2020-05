La majorité dinantaise avait présenté il y a douze jours sa stratégie globale de soutien aux commerçants dinantais qui souffrent des mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral depuis plus de deux mois. Au total, un effort de 400.000€ avait été avancé en supprimant ou en baissant certaines taxes et en évoquant les différentes pertes encourues par la Ville.

Mais ce lundi soir lors du conseil communal, ce plan pourtant élaboré part la majorité a été rejeté (11 voix pour, 11 voix contre). L'ensemble de l'opposition a voté contre et a été soutenue par Marie-Christine Vermer et Alex Miskirtchian tandis que l'échevin Thierry Bodlet n'était pas présent à la suite d'un souci de santé. Avec lui, le plan serait passé. « On connaissait déjà la position de Marie-Christine Vermer, ce n'était pas une surprise. Quant à Alex, il nous a expliqué sa situation avant le conseil. Il tient un restaurant à Dinant. Il n'a pas reçu la prime de 5.000€ de la Région wallonne et a manifesté son mécontentement de la sorte. Je ne condamne pas cette réaction. On a été victime d'un concours de circonstance », explique Axel Tixhon.

La majorité dinantaise va désormais retravailler sa stratégie de relance pour revenir avec de nouvelles propositions lors du prochain conseil communal prévu le 22 juin. « On va continuer à travailler et retourner auprès des commerçants pour essayer de les associer davantage à nos réflexions."