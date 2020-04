Ecolo s’inquiète néanmoins du sort des usagers de la ligne 154 entre Namur et Dinant, dont le dernier train démarre à 18h25 en gare de Bruxelles-Luxembourg et à 19h28 en gare de Namur.

Georges Gilkinet, député fédéral, a déposé ce jour une question parlementaire au Ministre de la mobilité François Bellot à propos de l'adaptation des horaires de train sur la ligne 154 Namur-Dinant, dans le contexte de la crise du Covid-19.

Les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ont forcé la SNCB à adapter son offre de transport. Au vu de circonstances, il est logique qu’un nombre réduit de trains soit en circulation. Ecolo s’inquiète néanmoins du sort des usagers de la ligne 154 entre Namur et Dinant, dont le dernier train démarre à 18h25 en gare de Bruxelles-Luxembourg et à 19h28 en gare de Namur.

« Si on analyse l’offre de train de la SNCB en cette période de confinement, on se rend compte que d’autres destinations sont assurées avec des horaires bien plus tardifs que Dinant. Cette réduction de l’offre de train liée au Coronavirus ne peut se faire au détriment des navetteurs au départ et à destination de villes plus petites, notamment les habitantes et les habitants de la vallée mosane. C’est la raison pour laquelle j’ai interpellé François Bellot, en charge de la SNCB », explique Georges Gilkinet, député fédéral Ecolo.

« Il s’agit clairement d’une logique de deux poids, deux mesures. Pour les habitants de la région mosane ne pouvant rejoindre Namur ou Bruxelles que par la voie ferroviaire et qui ne peuvent télétravailler, cette situation ajoute un stress inutile et participe au sentiment d’être des citoyens et citoyennes de seconde zone. Ecolo revendique dès lors que l’offre de train vers Dinant soit adaptée à court terme et étendue d’une heure ou deux en soirée, sans attendre les prochaines décisions du Conseil National de Sécurité », termine-t-il.

Pour les écologistes, le train a plus que jamais un rôle central à jouer que soit dans le cadre d’un déconfinement progressif ou dans la vie économique et sociale normale.