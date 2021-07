Les pios dinantais viennent en aide aux sinistrés et à la commune Dinant - Ciney S.M © Monmart

Les pios de Dinant devaient partir en camp itinérant en ce milieu de semaine en Allemagne. Les inondations et l'arrêt du trafic ferroviaire ont changé la donne. Plutôt que de se lamenter sur leur sort, ils ont choisi de se rendre utiles en venant en aide aux autorités communales et aux personnes sinistrées de Dinant et d'Houyet.