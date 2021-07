Le centre pour demandeurs d'asile de Yvoir Pierre Bleue a été lourdement touché par les inondations. Les dégâts ont des conséquences sur les résidents et les employés du centre. « Ce lundi, nous procédons à l’évacuation des résident.es du centre de Yvoir Pierre Bleue. Les dégâts y sont conséquents et rétablir l’eau et l’électricité prendra trop de temps. 210 personnes, dont de nombreuses familles et de nombreux enfants, seront évacués vers nos centres d’Arlon et de Tournai », précise la Croix-Rouge dans un communiqué. D'autres seront évacués à Jette ou au centre de Jambes également. Pour certains, des connaissances ou des proches peuvent également les accueillir. "Nous sommes en train d'organiser et d'agencer tout ça du mieux possible pour qu'ils puissent être accueillis dans des conditions dignes et humaines", explique Marie Polart, conseillère communication au département accueil des demandeurs d'asile.

Ce lundi matin, l'heure était aux derniers préparatifs sur place. « C'est une situation difficile pour les résidents qui ont déjà fui leur pays et qui étaient déjà dans un processus de déracinement. Devoir une nouvelle fois bouger dans un endroit qu'ils ne connaissent pas n'est pas évident, surtout pour les familles avec enfants », nous explique-t-on sur place. Ce déménagement durera le temps que tous les travaux soient réalisés. Soit plusieurs semaines. Le personnel qui suit ces résidents devra lui aussi se rendre dans les autres centres.