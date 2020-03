En cette période de confinement, les activités sportives sont autorisées voire même conseillées. Seul, ou avec un membre de sa famille ou un ami. Cependant, des excès sont constatés. Comme ce fut le cas ces derniers jours et plus particulièrement ce mercredi aux Rochers de Freÿr entre Dinant et Hastière, lieu très prisé par les grimpeurs. « Pour tout ce qui est commerces, etc. les gens ont bien compris. Par contre, niveau rassemblement, le message n'est visiblement pas bien passé. Si n'était pas intervenus ce mercredi, les rochers de Freÿr auraient été assaillis par les grimpeurs comme lors des jours de beau temps d'été ! Désormais, c'est balisé par la société qui gère le site et c'est désormais interdit », explique le chef de corps de la zone Haute-Meuse Bernard Dehon.

Ce dernier précise que ses hommes sont particulièrement attentifs à ces rassemblements. « On doit faire attention aux parcs, aux aires de loisirs et de pique-nique. "Des activités extérieures sont possibles à certaines conditions et, si possible, près de chez soi. Quelqu'un fait qui 50-100km à moto pour venir prendre l'air à Dinant, ça ne va pas. On a l'impression qu'avec ce confinement et les mesures prises, les gens ont compris qu'ils étaient en vacances... »