Onhaye : les sapins de Noël récolté pour nourrir les chèvres Dinant - Ciney S.M © D.R.

Il y a une quinzaine de jours, Simon Heylens et Marie Peeters, de la chèvrerie "les Chèvres d’en bas" à Sommière, lançaient un appel aux dons de sapins de Noël sur Facebook. Une manière pour les citoyens de faire d’une pierre deux coups : se débarrasser de leur sapin et en faire profiter les chèvres qui les consomment. Face à l’engouement que cet appel aux dons a suscité, la chèvrerie ne peut plus en accepter.