Les Startech's Days, compétition visant à promouvoir les métiers techniques et technologiques, sont définitivement annulés, après un premier report de mars à novembre en raison de l'épidémie de coronavirus, a indiqué mercredi WorldSkills Belgium, organisateur de l'événement.

L'édition précédente avait attiré plus de 7.000 curieux à Ciney Expo pour voir se départager les finalistes de 27 métiers, après des présélections tenues au niveau national ou en interne dans les établissements d'enseignement: de la conduite de poids lourds à la boulangerie-patisserie, en passant par l'infographie, la maçonnerie ou encore l'aménagement de parcs et jardins.

Cette année, WorldSkills Belgium avait reporté l'événement de mars à novembre pour l'adapter aux mesures sanitaires en vigueur, alors que les autorités fédérales préconisaient d'annuler tout rassemblement de plus de 1.000 personnes dans un site couvert. Toutefois, la pandémie aura finalement eu raison de cette édition, qui devait se tenir les 30 novembre et 1er décembre.

"En plus des mesures sanitaires, beaucoup trop d'incertitudes subsistent concernant la présence des compétiteurs, la participation des écoles, l'implication des sponsors ou des partenaires pour le matériel", a regretté Francis Hourant, directeur de WorldSkills Belgium.

Début octobre, le championnat européen des métiers techniques et technologiques, EuroSkills, avait également été rayé du calendrier pour des raisons similaires, alors qu'il devait se dérouler à Graz, en Autriche, en janvier prochain.

Malgré cette annulation, les Startech's Days comptent bien rebondir et lancent dès à présent, et jusqu'au 15 décembre, les inscriptions pour la prochaine compétition nationale. Filles et garçons âgés de 17 à 24 ans au moment de l'inscription et passionnés par leur métier sont donc invités à participer.

Les présélections auront lieu au printemps 2021. Les jeunes se prépareront ensuite, avec l'aide de professionnels, à la finale, prévue en novembre 2021. Ils pourront peut-être alors intégrer les "Red Bears" pour défendre les couleurs noir-jaune-rouge lors de la compétition européenne EuroSkills, à Saint-Pétersbourg en 2022.