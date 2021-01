La Zone de Police Lesse et Lhomme, en collaboration avec la ZP Houille-Semois a effectué des contrôles routiers les 7,8 et 10 janvier derniers. Les policiers s’étaient installés à Rochefort (rue de Marche et rue de la Libération), Wavreille (au Carrefour du Cerf), Han-sur-Lesse (rue Charleville) et Mesnil-Saint-Blaise (rue d’Hastière).

La Zone vient de communiquer le bilan de l’opération. Six conducteurs étaient positifs. Il y a eu un retrait de permis pour trois heures, quatre pour six heures et un pour quinze jours. Sept PV ont été dressés pour stupéfiants au volant, avec retrait de permis pour quinze jours. Quatre véhicules ont été saisis pour défaut d’assurance. Deux PV ont été dressés pour défaut de permis de conduire et quatre pour défait de contrôle technique. Par ailleurs, trois infractions ont donné lieu à une perception immédiate.