Après les viols lors de parties de chasse à Rochefort, la victime aurait été abusée par un ami des parents Dinant - Ciney S.M © D.R

L’affaire des "traqueurs de Rochefort" dans laquelle une jeune fille avait été violée par plusieurs personnes lors de parties de chasse entre 2001 et 2012 avait défrayé la chronique en 2013 et 2014. Une jeune fille, âgée de huit ans au moment des premiers faits, a subi des viols et attentats à la pudeur à répétition durant onze années lors de parties de chasse. Dans un autre dossier, ses parents auraient laissé un ami profiter d'elle en échange d'alcool et de nourriture.