Réaliser un petit achat avec un faux billet de 100 euros et récupérer la monnaie, bien réelle, celle-ci, c’est l’arnaque qu’avait mise sur pied un couple qui, entre le 30 avril et le 1er mai 2018, a écumé les régions de Rochefort, Marche, Hotton et Liège pour tenter d’amasser un maximum de liquidités.