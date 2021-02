Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge d'Yvoir Bocq n'est plus confiné. Ce dernier avait été placé en « confinement préventif », le 11 février dernier, après que plusieurs cas positifs de contamination au Covid19 ont été détectés dans le centre. « Nous sommes heureux d’annoncer la levée des mesures restrictives au centre d’accueil d’Yvoir Bocq. On ne compte plus que 5 cas positifs, dont 4 qui vont sortir d’isolement ce jeudi. Les derniers tests effectués sont tous négatifs », précise la Croix-Rouge dans un communiqué.

Pour rappel, douze personnes avaient été testées positives et placées en zone d’isolement. Le centre d’accueil d’Yvoir Bocq héberge 270 résidents, dont 99 d’enfants scolarisés. Le second centre d’accueil d’Yvoir (Pierre Bleue) qui héberge 229 résidents, dont 104 enfants (59 sont scolarisés) n’était pas concerné par ces mesures.