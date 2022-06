Le député Stéphane Hazée a récemment interrogé le Ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry au sujet de la création d'arrêts supplémentaires sur la ligne TEC Express E78 Namur-Marche-Bastogne. Stéphane Hazée indique : "Composé initialement de 16 lignes, le réseau compte par ailleurs 9 nouvelles lignes depuis le 1er septembre 2021 et de nouvelles liaisons sont annoncées pour les prochains mois. Ces lignes ont une vocation à relier rapidement les arrêts qu'elles desservent. Ceci étant, il apparaît qu'un arrêt pourrait être ajouté dans certaines localités traversées par certaines lignes et qui pourraient utilement être desservies, lorsqu'elles représentent un potentiel de clientèle et qu'elles sont éloignées des arrêts qui existent déjà. Tel est le cas, à notre sens, de la ligne E78 qui relie Namur à Bastogne, où il n'existe pas d'arrêt entre Jambes et Sinsin, soit 38 km sans stop."

Les Collèges communaux d'Hamois et Havelange ont également formulé la demande de création d'un arrêt supplémentaire sur le territoire de la commune d'Hamois. Deux lieux sont envisagés, à savoir « Belle maison » ou le carrefour de Fontaine à Emptinne.

Interrogé à ce propos, le Ministre indique que les demandes de dessertes supplémentaires seront intégrées dans le cadre de l’évaluation qui aura lieu dans les mois qui viennent. Il ajoute que la proposition d’intégrer la desserte de la commune de Hamois apparaît tout à fait pertinente. Bien que le lieu du futur arrêt ne soit pas encore déterminé, le carrefour de Fontaine nous semble être un emplacement adéquat.

Marc Libert (Ecolo), échevin de la Mobilité à Havelange se réjouit de cette annonce du Ministre : "Il s'agit d'une demande conjointe des communes d'Havelange et d'Hamois que nous avions formulée à l'OTW lors d'une réunion de l'Organe de Consultation du Bassin de Mobilité de Namur.".

Lucien Lemoine, Marie-Dominique Proesmans et Auguste Carton conseillers communaux Ecolo à Hamois, sont également ravis de cette ouverture du Ministre. "Ce nouvel arrêt permettra aux habitants d'Hamois d'accéder rapidement à Namur et à Marche. C'est donc une solution de mobilité complémentaire que nous accueillons très positivement. Nous espérons donc que ce nouvel arrêt pourra rapidement se concrétiser."

Stéphane Hazée conclut : "Ce réseau de lignes express est un vrai plus et son développement est prometteur. Je continuerai à relayer les améliorations qui permettent d'augmenter son potentiel d'usagers sans mettre à mal la rapidité du parcours".