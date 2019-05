Ce mercredi, les policiers de la zone Haute-Meuse et les services de secours sont intervenus vers 22 h rue Taravisée dans le village de Sorinnes, non loin de Dinant. Il semblerait que Linda Weber ait tiré sur son mari Richard Piron, né le 25 novembre 1958 après une dispute. Plusieurs voisins faisaient en effet état de bruits "ressemblant à des feux d’artifice" en début de soirée.

Sur place, les forces de l’ordre n’ont pu que constater le décès de ce dernier. Les pompes funèbres Fontaine de Gilly ont emmené la dépouille. Le dossier a été mis à l’instruction et une autopsie devait se dérouler jeudi soir. Linda Weber sera entendue ce vendredi par un juge d’instruction.

Dans la rue Taravisée, la maison où se sont déroulés les faits se trouve en bordure de la campagne. Le quartier regroupe bon nombre de jolies maisons bourgeoises et récentes.

Nombre de voisins ne savent pas qu’un drame s’est joué la nuit de mercredi à jeudi. Mis au courant, l’un d’eux trouve que le couple Piron-Weber qui habitait à l’étage d’une maison contemporaine à quatre façades dénotait dans ce quartier, semblant un peu marginal, proche du quart-monde.

Un couple décrit comme ayant des problèmes avec les boissons alcoolisées et au sein duquel les disputes violentes étaient fréquentes.

À un point tel qu’à plusieurs reprises, Linda Weber s’est réfugiée chez un voisin et que celui-ci a dû l’emmener à l’hôpital pour se voir prodiguer des soins.

Un autre voisin s’étonne : "Deux couples vivaient dans cette maison. Apparemment, Richard Piron et son épouse occupaient une partie de l’étage tandis que leur fils et sa famille occupaient le rez-de-chaussée. Mais il y avait certainement une entrée séparée puisque les scellés ont été mis sur la porte du garage et pas sur la porte d’entrée principale." Contactée, la famille proche de Linda Weber ne souhaitait pas réagir.

Des questions, il en reste. Que s’est-il passé exactement ? Qui était présent dans la maison au moment des faits ? Qui a appelé les secours ? Et qui a laissé les deux chiens de la famille, des bouledogues, attachés en pleine nuit avec leur laisse à la grille d’un refuge pour animaux non loin de là ?

Des questions auxquelles l’enquête apportera des éléments de réponse dans les prochains jours.