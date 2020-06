L'homme a sombré dans l'alcool après un AVC. Il a fait vivre un enfer à sa femme.

Un habitant de Vresse-sur-Semois de 66 ans, ancien gendarme puis indépendant, dit vouloir vivre le reste de sa vie avec et pour sa compagne à qui il a pourtant fait vivre un enfer durant plusieurs années. Rudy a fait un AVC en 2003. « Il a dû réapprendre à lire, écrire, parler », explique son avocate.

Durant de nombreuses années, la solution de facilité pour cet homme a été de trouver refuge dans l'alcool. Mais dans ses moments de consommation, il s'en prenait à sa compagne qui est pourtant restée à ses côtés pour l'épauler. « Il lui a déjà percé le tympan ou l'a menacée de la tuer. Des faits du genre arrivaient régulièrement mais elle l'excusait à chaque fois, en tenant compte de ce qu'il avait vécu. Le 21 mai 2018, monsieur a bu deux bouteilles de vin. Il voulait quitter le domicile avec les cartes bancaires de madame. Il l'a attrapée par les vêtements et lui a porté un coup de boule. Elle est tombée au sol. Lui, a rigolé. Il l'a ensuite menacée avec un tisonnier », explique le parquet de Namur. Ces faits, Rudy les a reconnus tout comme d'autres coups qu'il a portés un an et demi plus tôt, en septembre 2016 toujours sur fond d'alcool. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier aujourd'hui. J'ai commis des actes dont je ne me souviens pas mais pas femme, oui. »

Pour se soigner de son alcoolisme, le Vressois a passé 10 mois en psychiatrie. « Là-bas, j'ai vu des choses terribles. Depuis, je ne bois plus rien. Elle m'a donné une dernière chance. Je veux vivre avec elle et pour elle », a enchaîné le prévenu. Le parquet, qui voulait initialement requérir 8 mois ferme, ne s'est pas opposé à des conditions. Jugement le 24 juin.