Malagne, l'Archéoparc gallo-romain de Rochefort qui devrait lui aussi rouvrir dans les prochains jours, cherche un couple ( de préférence) pour un contrat d’occupation d’un logement en contrepartie de quelques tâches à accomplir.

Le logement, libre au plus tard le 1er octobre, comprend : une cuisine, une salle à manger, un salon, une salle de bain au 1er étage et au 2ème étage, une grande chambre, une petite chambre, un petit grenier et un petit terrain privé est mis à disposition du couple pour une intervention forfaitaire dans les frais mensuels de charges de 300 € (électricité, chauffage, eau) pour maximum deux personnes.

Les occupants assureront la surveillance de l’ensemble du site et de ses installations lors de l’absence du personnel, le nettoyage des locaux administratifs et de ses abords immédiats, de soins aux animaux lors de l’absence du personnel (y compris le week-end, les jours fériés, la nuit si nécessaire).

L'archéoparc recherche un couple serviable, honnête, discret, aimant les animaux, bricoleur. Une recommandation est un avantage.

Intéressé ? Envoyez votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire, avant le 10 juin 2020, à l’attention de la directrice de l’Archéoparc de Rochefort, Madame Françoise Fontaine, par mail sur malagne@malagne.be ou par courrier postal, Rue du Coirbois, 85 à 5580 Rochefort.