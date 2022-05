Grâce à un partenariat entre Malagne et le FIRR (Festival International du Rire de Rochefort), l'archéoparc de Malagne aura le plaisir d'accueillir le magicien "David coupe le fil" dans sa villa gallo-romaine.

L'archéoparc indique : "C'est certain, « Le divertissement » sera le maitre mot de cette journée festive ! Oserez-vous entrer dans l'école des petits légionnaires ? Parviendrez-vous à atteindre le coeur de la cible grâce à votre arc à flèches ? Envie de vous essayer à la cuisine romaine ? Le dimanche 22 mai sera l'après-midi de tous les défis ! Au programme également ; jeux gallo-romains et jeux géants, colombin, jeux olympiques, rencontre avec les animaux de la villa, fabrication de briques en torchis. Des ateliers créatifs seront également proposés par deux de nos fidèles partenaires. Des animateurs de l'association "Gamedella" vous proposeront de vous lancer dans la création de mosaïques, tandis que l'artiste Hélène Joyeux vous invitera à réimaginer l'apparence des Dieux de la mythologie romaine à travers le dessin, le collage et la peinture."