Ces 12 et 13 septembre, venez gratuitement découvrir la faune et la flore qu'abrite la villa de Malagne!Composé de plus de 300 plantes utilitaires, le jardin mosaïque met en valeur la richesse et la diversité d'un patrimoine naturel remarquable. Plantes médicinales, tinctoriales ou bien encore brassicoles, toutes étaient déjà là il y a 2000 ans, cultivées et exploitées par nos ancêtres gallo-romains! Venez également rencontrer les nombreux habitants à poils et à plumes qui occupent notre villa; moutons, chevaux, chèvres, âne, bovins, tous seront au rendez-vous! Issus de races anciennes, les animaux présents à Malagne ressemblent morphologiquement aux races élevées dans nos régions à l'époque gallo-romaine.En partenariat avec le Centre Culturel des Roches, deux musiciens se produiront le dimanche 13 septembre au cœur des jardins romains pour un concert "LAMSA duo". L'harmoniciste Olivier Hernandez et le guitariste Xavier Collet vous plongeront dans un univers musical jazzy, proposant un répertoire varié: Bossa Nova, Toots Thielemans, chansons françaises, ...

Les réservations sont obligatoires. Pensez à réserver vos billets d'entrée sur le site des journées du Patrimoine à partir du 29 août 2020: www.journeesdupatrimoine.be

Programme



11h00 : Ouverture des portes



12h00-13h00 : Concert "LAMSA duo" - en compagnie des musiciens, Olivier Hernandez et Xavier Collet (proposé uniquement le dimanche)



14h00-15h30: 1ère visite guidée des jardins romains suivie de la rencontre avec les animaux du domaine



15h30-17h00: 2ème visite guidée des jardins romains suivie de la rencontre avec les animaux du domaine



18h00: Fermeture des portes