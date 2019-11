Début octobre, une ancienne gardienne d'enfants qui avait ouvert sa crèche à Yvoir comparaissait pour un fait de coup et d'autres de traitements inhumains commis en octobre et novembre 2015 sur des enfants qu'elle gardait. La scène du coup concernait un enfant qui ne voulait pas manger. Elle avait alors violemment mis la cuillère dans sa bouche et penché sa tête en avant pour qu’il mange. « Ce qui est apparenté à un coup », reconnaissait la défense. La scène avait été filmée par sa collègue et la vidéo montrée à la police. Ce mercredi, l'ancienne gardienne a bénéficié d'une suspension du prononcé pour cette prévention.

Les traitements inhumains concernaient quant à eux cinq autres enfants. Selon cette même collègue, la prévenue mettait la nourriture dans la bouche d'un enfant puis le biberon pour l’obliger à déglutir afin qu'il mange, en obligeait un autre à manger des morceaux de viande qu’il venait de recracher, etc. Ne reposant que sur les seules déclarations de la collègue qui avait été licenciée quelques jours plus tôt, ces faits n'ont pas été déclarés établis.