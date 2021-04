Comme largement dit et écrit ces derniers mois, les restaurateurs ne peuvent toujours pas ouvrir leur porte au grand public… à l’intérieur de leur établissement. Pour cela, il faudra attendre le 1er mai, date officielle annoncée par le gouvernement. Mais la probabilité de rester sur cette date est assez réduite, au vu de l’évolution de l’épidémie.

"On ne cherche plus à comprendre. J’y crois de moins en moins. On entend le 15 juin, un peu comme en France. On verra bien…", explique Patrick Plasschaert, un peu fataliste, lui qui gère son établissement depuis une quinzaine d’années. Mais depuis trois semaines, il a trouvé une solution pour accueillir un total de 36 personnes maximum, réparties dans des tentes.