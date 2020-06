Il se produira par ailleurs au festival les 23 et 24 juillet 2021

Marcus Miller devait parrainer la 20e édition du Dinant jazz Festival qui devait se dérouler du du 23 au 26 juillet 2020. Le bassiste s'était déjà produit au festival en 2018. Covid oblige, l'édition 2020 a été annulée. En 2019, le festival avait attiré près de 3.500 spectateurs dans les jardins de l'abbaye de Leffe.

Les organisateurs rebondissent et annoncent la bonne nouvelle sur leur page Facebook : "Ce 14 juin, nous sommes heureux de souhaiter un very happy 61st birthday to Marcus Miller! Toute l'équipe du festival Dinant Jazz espère que vous allez bien. Et... nous sommes très heureux de vous annoncer que Marcus Miller sera le parrain de l’édition 2021 du festival Dinant Jazz. Il s'y produira les 23 et 24 juillet 2021. D'autres noms seront annoncés dans les prochaines semaines. Les renseignements sur les préventes seront communiqués dès le mois de septembre."