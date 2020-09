Dans le cadre de la semaine de la Mobilité, la Ville de Dinant et la Zone de Police Haute-Meuse organisent une matinée de marquage des vélos afin de lutter contre le vol. Celle-ci aura lieu ce vendredi 18 septembre de 9h à 12h dans la cour de l'Hôtel de Ville. Les propriétaires de vélos pourront bénéficier gratuitement d'une sécurité de plus sur leur bien : tous les types de vélos peuvent être marqués (vélos de route, VTT, vélos électrique ou pour enfants…). Pas d'inquiétude à avoir pour ceux qui craindraient que leur matériel soit abîmé. « Il ne s’agit pas d’une gravure qui pourrait abîmer le cadre mais d’une étiquette indécollable qui est placée sur le vélo, portant le numéro de registre national de son propriétaire. Le marquage de vélo permet de dissuader les voleurs, limiter la revente de vélos volés et faciliter la recherche d'un vélo volé », précise la ville de Dinant.

Une distribution de petit matériel de visibilité pour les cyclistes aura également lieu.