"A l’heure où on parle de la 5G dans les grandes villes, on sera encore en train de pédaler par endroits dans notre commune", explique la bourgmestre d’Havelange. Le ton est donné ! Le problème n’est pas nouveau et la situation ne change guère.

Depuis son entrée en fonction en 2012, Nathalie Demanet constate une hausse significative de plaintes venant des citoyens. Pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle situation cocasse, mais embêtante pour l’un d’entre eux, a eu lieu. "Un père de famille m’a contacté, car son fils avait absolument besoin d’utiliser l’ordinateur pour suivre ses cours donnés via visioconférence. Il n’est jamais arrivé à se connecter. Ça doit cesser. Il faut améliorer la couverture dans notre zone", poursuit-elle.