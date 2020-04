Un show musical et une boîte à messages !

"En cette période inédite, nous ne cessons de nous interroger et de nous diversifier afin de rester toujours plus proches de vous…", annonce MAtélé. "Deux nouveaux rendez-vous ponctueront vos journées. Ceux-ci ont été réfléchis avec la volonté de vous divertir et de remplir vos cœurs, avec une attention particulière pour les personnes isolées et en maison de repos."

Ce jeudi 23 avril, Matélé vous offre une parenthèse musicale depuis la maison de repos de Rochefort…Dès 14h, Fabrice Delbrouck chantera pour les résidents des maisons de repos et pour vous, en direct depuis le parc de la Résidence Préhyr. Cet évènement sera retransmis en direct, afin de permettre à un maximum de résidents de profiter de cette belle initiative. Cette pause sera renforcée par des images de drone et des images vidéo des résidents de Préhyr qui accompagneront Fabrice à leur fenêtre.

Par ailleurs, dans La boîte à messages, Matélé diffusera dorénavant vos messages tous les jours après l’Actu, ainsi que sur les réseaux sociaux ! "Si vous souhaitez passer le bonjour à une personne dans une maison de repos, saluer quelqu'un de spécial à vos yeux, faire part de vos encouragements envers celles et ceux qui travaillent. Si vous souhaitez nous expliquer comment vous rendez vos journées plus belles et plus solidaires, contactez-nous et faites-nous parvenir vos vidéos ! Elles seront diffusées dans « La boite à messages », tous les jours après l’Actu."