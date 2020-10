CLa Maison du Tourisme Condroz-Famenne dévoile 7 aventures à vivre en famille sur le territoire de la région Condroz-Famenne (Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze).

Depuis quelques années, la Maison du Tourisme Condroz-Famenne travaille notamment sur l’accueil spécifique des familles par la création d’activités familiales comme « Mes Aventures d’Enchanteur » - les 6 balades-jeux d’Olibrius. Une expérience touristique qui a beaucoup de succès depuis 2014. L’objectif de la Maison du Tourisme ? Faire en sorte que la région soit reconnue comme une destination « Familles ». Dans ce but, il a été décidé de renforcer l’offre famille en créant 7 nouveaux parcours-jeux qui viendront compléter les 6 balades « Mes Aventures d’Enchanteur ».

Mes carnets d'Aventure, ce sont 7 carnets, 7 parcours parsemés d’énigmes, 7 histoires et 7 nouveaux personnages. Les 7 parcours de ±2km, se présentent sous la forme de jeux de piste à réaliser en famille. Activité idéale pour des familles avec des enfants de 5 à 12 ans et accessible toute l’année et en toute autonomie. A ce jour, seul le parcours de Ciney est réalisable et dès le 10/11 celui dans les bois d’Haillot à Ohey sera également disponible ! Les 5 autres carnets sont en cours de réalisation.

A Ciney, Gustave le peintre a perdu la mémoire. Il faut aider Gustave à retrouver le nom du célèbre compositeur et musicien cinacien qui figure sur le kiosque, parmi les 16 noms des compositeurs célèbres. A l’aide d’un plan, il faut se rendre à différents endroits de la ville pour résoudre 8 énigmes ludiques qui permettent d’en apprendre plus sur le patrimoine cinacien. Point de départ: Place Monseu 23 – 5590 Ciney.Distance : 1,3km. Durée : +/-1h – 1h30