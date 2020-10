Dans le cadre du cinquantenaire de son décès, le Centre d’Interprétation d’Art a mis Albert Raty à l’honneur cette année. Originaire de la ville de Bouillon, ce peintre a passé une grande partie de sa vie dans l'Ardenne namuroise, notamment dans le village de Vresse-sur-Semois. Sourd, il peignait principalement des paysages et autres scènes de genre de la région qui lui ont permis de devenir une véritable icône locale. L’exposition est d’ailleurs toujours ouverte jusqu’au 15 novembre. Afin de découvrir ce peintre sous un autre angle et de manière originale, la Fondation Chaidron-Guisset et le Centre Touristique et Culturel de Vresse organisent des soirées Escape Game au sein du Centre d’Interprétation d’Art.

Entourés par les œuvres du peintre Raty, les visiteurs devront résoudre de nombreuses énigmes et découvrir les mystères qui s’y cachent.

Les séances se dérouleront en soirée entre 18 et 21 heures du 31 octobre au 8 novembre. Pour Halloween, le 31 octobre, deux parties seront au programme. Afin de garantir les mesures sanitaires liées au Covid-19, l’espace sera entièrement privatisé par groupe de 2 à 8 personnes pour un prix forfaitaire de 60 euros. Cette activité est ouverte à tous à partir de 7 ans et uniquement sur réservation deux jours avant la séance. Oserez-vous venir à notre rencontre et serez-vous capables de relever les défis auxquels vous allez être confronté ?

Infos : 061/58.92.99 et info@fondation-chaidron.be

Que se passe-t-il au Centre d’Interprétation d’Art de Vresse-sur-Semois ? Un étrange fantôme a décidé de s’y installer pour la période d’Halloween. Il y accueillera les visiteurs par groupe de 2 à 8 joueur(euse)s afin de les soumettre à un Escape Game d’une heure (si vous en sortez…). Tout cela dans une ambiance surprenante : l’exposition Raty 2020.