La Haute-Meuse sera mise en chômage durant 3 semaines du 24 septembre au 8 octobre, a annoncé lundi Service Public de Wallonie (SPW). Par cette opération quinquennale, le fleuve sera vidé d'une grande partie de ses eaux entre la frontière française et le barrage de La Plante, à Namur. Cette mise en chômage permettra l'entretien des berges, des barrages et des écluses. Durant cette période, la navigation sera interrompue et l'amarrage sera interdit sur la partie concernée.

Concrètement, les neuf barrages de la Haute-Meuse (Hastière, Waulsort, Anseremme, Dinant, Houx, Hun, Rivière, Tailfer et La Plante) seront ouverts progressivement l'un après l'autre en commençant par le barrage de La Plante. De la sorte, le niveau de la Meuse descendra de 10 cm par heure.

A la fin de cette opération, qui devrait durer environ 36 heures, le fleuve retrouvera son cours naturel et les travaux d'entretien des berges, des barrages et des écluses pourront être menés durant les trois semaines de chômage. Une équipe du département de la Nature et des Forêts du SPW sera présente sur place pour sauver les poissons qui pourraient se retrouver piégés par la chute du niveau d'eau.

La mise en chômage se déroule habituellement au début de l'automne, période où le débit de la Meuse est réputé plus faible. Cette opération spectaculaire est organisée tous les 5 ans, le dernier chômage remontant à l'automne 2017.

Aujourd'hui, de huit à dix bateaux empruntent quotidiennement cette partie de la Meuse. L'entretien des berges, barrages et écluses du fleuve est donc capital pour que le trafic fluvial puisse s'opérer dans les meilleures conditions possibles, précise le SPW.

Le détail des travaux qui seront réalisés durant cette période au niveau des berges et des ouvrages hydrauliques sera connu dans le courant du mois de mars.