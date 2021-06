Les conditions de circulation seront modifiées sur l’autoroute E411/A4 entre Wanlin et Lavaux Saint-Anne dans le cadre du chantier de réhabilitation actuellement en cours. Ces changements seront progressivement implémentés à partir de ce vendredi 18 juin en fin de journée et pendant tout le week-end pour être terminé ce 21 juin. La vitesse maximale sera limitée à 70 km/h dans les deux sens. Les usagers qui circulent en direction d’Arlon disposeront à nouveau de deux voies de circulation (bande d’arrêt d’urgence et de droite). Les usagers qui circulent vers Namur circuleront sur une seule voie (bande d’arrêt d’urgence). Ces nouvelles mesures permettront de remplacer les séparateurs en béton de la berme centrale en assurant la sécurité des ouvriers, comme des usagers.

Ce chantier de près de 7 kilomètres vise à réhabiliter l’autoroute E411/A4 entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne, sur les voies en direction d’Arlon. Il a débuté le 26 février dernier et a déjà permis de réhabiliter complètement la voirie qui supporte le trafic vers Arlon ainsi que le pont qui surplombe la Lesse, (nouvelle étanchéité, nouveaux revêtements et équipements), et la partie circulée de l’aire de Wanlin. Ce chantier, d'un budget de près de 9.000.000€HTCA, devrait être achevé pour la fin du mois de septembre 2021.