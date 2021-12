Suite aux inondations survenues au mois de juillet, la société Modulart, spécialiste dans la construction de bâtiments préfabriqués en béton, s’apprête à livrer les premières habitations destinées au relogement des victimes pour le CPAS de Rochefort. La pose des habitations est prévue pour les 15, 16 et 17 décembre 2021 avec une livraison prévue le 14 janvier 2022, soit une construction exceptionnellement rapide de 12 semaines.

Avec la nécessité de reloger le plus rapidement possible, surtout en cette période hivernale, les victimes des inondations à Rochefort, le CPAS de la Commune avait fait paraître un cahier de charge pour la fourniture et pose de 10 logements d’urgence sur un ancien camping communal.La société brabançonne Modulart, spécialisée dans la construction de maisons et d’appartements préfabriqués clé sur porte en béton, a remporté le marché en proposant de fournir 10 logements totalement équipés (gros oeuvres, finitions, peinture, cuisine hyper équipée, meubles, etc.) en 12 semaines. Depuis l’attribution, Modulart a renforcé ses équipes avec l’objectif de livrer ces logements pour le 14 janvier 2022 et offrir, le plus rapidement possible, un nouveau « chez-soi confortable ». En parallèle, les équipes sur chantier de Modulart aménagement le terrain et l’équipent en électricité, eau et internet et égouttage. Le marché général d’achat et de location des logements d’urgence organisé par la Société Wallonne du Logement fut bloqué à cause de recours introduits, Modulart sera donc la première entreprise à livrer les habitations vendues aux différentes entités publiques dans le but de pouvoir reloger les habitants sinistrés de la région.

La société indique : "La valeur ajoutée recherchée par Modulart est de pouvoir offrir une solution à très court terme pour du long terme à la Wallonie, aux Communes et aux CPAS. En effet, le système unique de fabrication des logements, qui sont construits et totalement équipés dans des ateliers à Tubize, garanti une durabilité exceptionnelle des logements. Avec un concept qui existe depuis plus de 20 ans, les habitations prévues ont une durée de vie équivalente, voir supérieure au traditionnel, tandis que le marché public wallon précise aux différentes entités que la durée de vie des logements d’urgence sera de 10 à 15 ans. Le système de construction unique inventé, breveté et mis en oeuvre par Modulart consiste à construire et équiper (cuisine, chauffage, salle de bain, etc.) des volumes isolés en béton dans un atelier de 10.000 m². Ce procédé industriel permet la construction de maisons unifamiliale, d’appartements, mais également la réalisation de projets plus spécifiques tels que des logements d’urgence, des écoles, des crèches ou des bureaux."