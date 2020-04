Endroit prisé par les investisseurs en matière d’urbanisme, le site de Mont Fat attend depuis plusieurs années une habilitation. "On a déjà eu plusieurs propositions comme deux barres de logements qui ne comprenaient même pas de garage. Mais cet endroit est stratégique pour la Ville et ne nécessite pas forcément du logement. Dans la commune, il y a 250 terrains urbanisables. Il n’y a donc pas le feu au lac", explique Thierry Bodlet.

Néanmoins, la commune souhaite avancer dans ce projet. Elle va être aidée dans ses démarches par le Bureau économique de la Province (BEP) pour analyser les différentes propositions qui sont/seront soumises. Parmi les idées qui retiennent l’attention de l’échevin de l’urbanisme : un parking de délestage ou une piscine. "En centre-ville, on a des parkings par-ci par-là de 30, 50, 70 places. Mont-Fat pourrait être utilisé pour parking suffisamment important pour les touristes qui pourraient descendre vers le centre-ville en réhabilitant les sentiers pédestres. On peut aussi imaginer un partenariat avec la Citadelle de Dinant. La possibilité de créer une piscine à cet endroit ou en tout cas un aménagement collectif est aussi une hypothèse mais ça ne veut pas dire non plus qu’on en aura une."

Car la crise du Covid-19 va sérieusement compliquer la vie financière de la commune et des autres niveaux de pouvoirs. "Avec les taxes que certains ne pourront pas payer ou encore les subsides pour lesquels on risque de connaître des difficultés d’obtention, ça va compliquer la donne."

S.M