Il faudra encore attendre pour que le verdict soit rendu dans le procès de Johnny Obrecht, poursuivi pour avoir volontairement causé la mort de Luc Hallin, le 7 avril 2018 devant le café "Chez Mireille" à Annevoie. Le tribunal correctionnel de Dinant a ordonné, ce jeudi, la convocation en qualité de témoins, d’un psychiatre et d’une docteure en psychologie. Il souhaite des éclaircissements sur les expertises psychiatriques et psychologiques qui ont été réalisées durant l’instruction. Le tribunal a par ailleurs ordonné la comparution en personne d’un troisième prévenu, impliqué dans le dossier pour un fait de dégradation, qui a toujours fait défaut jusqu’à présent. La réouverture des débats est prévue le 10 mars 2022.

Le soir des faits, Johnny Obrecht a percuté Luc Hallin à deux reprises avec sa camionnette. Une altercation impliquant plusieurs individus, dont eux deux, avait eu lieu à l’intérieur de l’établissement un peu plus tôt. Elle s’est prolongée à l’extérieur. Ivre avec plus de 4g d’alcool dans le sang, Luc Hallin s’est saisi d’une tronçonneuse dans sa voiture, l’a mise en route et aurait couru après Johnny Obrecht et son beau-frère. Le premier est monté dans sa camionnette et a percuté le Profondevillois et sa compagne avant de le percuter une seconde fois lors d’une marche arrière. Son beau-frère et une troisième personne sont également poursuivis, mais pour des faits de dégradation.