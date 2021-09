Ancien animateur à la maison des jeunes de Ciney aujourd’hui actif dans le marketing immobilier, Cédric Huet est un passionné de radio. Il a été pendant plusieurs années la cheville ouvrière de RMJ, la webradio de la maison des jeunes de Ciney. « Il y a quelques mois, deux des jeunes qui avaient participé à ce projet m’ont remercié de leur avoir transmis ma passion. Maxime Nihoul travaille aujourd’hui pour Contact, notamment. Cela m’a touché et cela m’a rappelé à quel point ce projet était chouette et permettait de faire découvrir le monde de la radio aux jeunes. L’idée de Mouvio m’est venue au début de l’été »

Photographe et vidéaste, le Rochefortois lance aujourd’hui un financement participatif pour son nouveau projet. « Le principe est de réaliser dans un studio mobile une émission de radio filmée de 2 heures. Dans celle-ci, une entreprise-partenaire est mise en avant à travers une interview et des images vidéos diffusées pendant l’émission où elle présente depuis son siège ses produits, ses collaborateurs, ses qualités. Chaque entreprise, par sa participation financière à l’émission, choisi de parrainer un groupe de jeunes, qu’il s’agisse d’une école, d’une maison des jeunes, d’un centre d’accueil pour personnes handicapées ou d’une asbl, qui participent à l’émission et découvrent gratuitement les joies de la radio. A l’issue de l’émission, cette entreprise reçoit la vidéo de l’émission. »

Mouvio cible 4 secteurs d’activité : l’immobilier, le tourisme, la gastronomie, le bien-être et le sport. « Notre objectif est de récolter 8000 euros afin d’acquérir le matériel radio et vidéo. L’intérêt de plusieurs entreprises est bien présent, tout comme celui de groupements de jeunes. J’investirai personnellement dans le véhicule qui servira de studio mobile. »

2100 euros ont actuellement été récoltés. La cagnotte est ouverte jusqu’au 17 octobre. Si les retours espérés se concrétisent, Mouvio, « la webradio vidéo qui vient chez vous », prendra la route d’ici le mois de janvier.

Www.mouvio.be

La vidéo de présentation de Mouvio : https://www.youtube.com/watch?v=8fvAEGWFW1g