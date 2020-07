Un ultime fait de violence conjugale commis le 3 mars 2020 a permis de mettre un terme à deux ans de calvaire dans le chef de la victime, à Dinant. Ce soir-là, les policiers de la zone Haute-Meuse ont été appelés par une dame qui venait d'être agressée par son compagnon. « A leur arrivée, elle portait une robe de nuit maculée de sang. Il y avait des cheveux de madame au sol et dans le lit, des lambeaux de peau au sol. Madame et monsieur étaient en couple depuis deux ans et étaient par ailleurs voisins. Ce soir-là, elle est arrivée chez lui une bière à la main. Ce dernier lui a reproché cela avant de faire une crise de jalousie. Il lui a donné deux bonnes gifles, lui a mis les doigts dans les yeux, lui a tiré les cheveux et l’a frappée avec son gsm », indiquait le parquet de Namur. La salle de bain, rouge de sang, ressemblait selon le président du tribunal à « l'arrière-boutique d'une boucherie ».

Durant deux ans auparavant, la victime a subi d'autres violences similaires. Le prévenu n’hésitait pas à gifler sa compagne pour des motifs futiles. Comme lorsqu’elle lui a demandé le double des clés de son appartement après avoir mis fin a leur relation ou lorsqu'elle a refusé de boire une cinquième bière avec lui un jour dans un bistrot.

Pour l'ensemble de son œuvre, Michel a été condamné ce jeudi matin à une peine de 30 mois de prison avec sursis probatoire.