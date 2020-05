Une réouverture, avec un magnifique cadeau de Dame Nature : 6 louveteaux arctiques y sont nés récemment et explorent d’ores et déjà leur espace de vie pour le grand bonheur de leurs observateurs ! Keysa, la femelle, est entrée en tanière le 14 avril 2020 et aurait mis bas le jour même, au vu du comportement des autres loups autour de la tanière. Après plusieurs jours sans en sortir, elle est aperçue avec des mamelles bien visibles, signe d’une naissance présumée. Le 8 mai, un premier louveteau pointe le bout de son nez et le lendemain, les soigneurs, à l’affût, en observent pas moins de 6 !

L’équipe des soigneurs n’est pas encore intervenue auprès d’eux, laissant les parents, Keysa et Geri, le mâle dominant de la meute, prendre exclusivement soin de leurs petits. Néanmoins, les soigneurs ont prévu de faire un premier check des bébés demain, soit ce mardi 19 mai. Une opération importante pour s’assurer de la bonne santé des louveteaux, déterminer les sexes, les peser, faire leurs vaccins, puçage…