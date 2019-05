© D.R.



Si 2017 était l’année de la Wallonie à Vélo et 2019, la thématique est "Terre d’eau", rien n’empêche de combiner les deux. Et ce qui a été initié voici deux ans est occupé à se concrétiser. Le réseau des points nœud se développe toujours tandis que les itinéraires cyclables régionaux et internationaux de longue distance ne cessent d’être aménagés et améliorés.

En Wallonie, si tous les chemins cyclables ne mènent pas à Namur, bon nombre d’entre eux s’y croisent néanmoins, à commencer par les trois EuroVelo (EV3 (Trandheim - Saint-Jacques de Compostelle), EV5 (Londres - Brindisi) et la Meuse à vélo (EV19)). Si quelques tronçons restent encore à correctement baliser en Wallonie, dans la capitale wallonne et alentours, tout est en ordre pour passer un excellent séjour à bicyclette.

L’offre Horeca ne cesse de s’améliorer et les logements de qualité ne manquent pas. Nous avons pu apprécier l’accueil reçu à la villa Balat, de style Art Nouveau, en bord de Meuse et donc du Ravel qui la longe, tout à côté de l’Enjambée, cette passerelle piétonne et cycliste en voie d’achèvement. Trois chambres d’hôtes magnifiquement aménagées rendent hommage à trois artistes qui ont marqué la ville : les peintres Anna Boch et Félicien Rops ainsi qu’Alphonse Balat, l’architecte à qui on doit notamment les serres royales de Laeken. Si la maison est postérieure à son décès, ses descendants y ont vécu. En 2016, Muriel et Bernard ont racheté cette villa et en six mois de travaux, l’ont transformée en petit bijou.

Labellisée Bienvenue Vélo, cette chambre d’hôte peut compter sur des voisins dépanneurs pour bichonner les bécanes en toute sécurité.

Ce jour pluvieux-là, elle constituait le point de départ d’une balade découverte bien agréable jusqu’au charmant parc Louise-Marie organisée notamment par Pro Velo, désigné comme centre de coordination EuroVelo. Nous avons donc pu découvrir et nous familiariser avec les aménagements et signalétiques conçus pour les vélotouristes sur l’EuroVelo 3 lequel, venant d’Allemagne, passe par les Trois Frontières puis le plateau de Herve avant de longer la Meuse à partir de Liège puis la Sambre de Namur à Erquelinnes avant de filer en France.

Certains avaient choisi un autre moyen de transport qui rencontre un beau succès auprès des touristes : les taxis pousse-pousse électriques. Au nombre de trois, ils circulent tous les jours des vacances estivales, les week-ends et petites vacances de mai et juin et les samedis en hiver. Trois balades guidées sont proposées au départ de la place de l’Ange : les Vieux quartiers vous sont contés (30´), Entre Sambre et Meuse (60’), et Îles et fraises de Wépion (75’).

Se renseigner

© D.R.



Les chemins du rail - Ravel Pour les itinéraires régionaux et internationaux : ravel.wallonie.be

Pousse-pousse Réservation possible : 081/24.64.49 tours.visitnamur.be

La Villa Balat Quai de Meuse, 39 - 5100 Jambes 0473/30.55.00 - www.villabalat.be

Pro Velo Namur Place de la Station 1 - 5000 Namur Tél : 081/81.38.48 - namur@provelo.org