La trentième-sixième édition de cette randonnée aviron n’avait pu avoir lieu en août 2020 pour les raisons sanitaires Covid. Ce n’était que partie remise !

Mais toujours pour les mêmes raisons sanitaires, cette randonnée à l'aviron organisée par le RCNSM, sur les traces de son fondateur Félicien Rops, prendra un caractère plus intime, quoique toujours festif, culturel, sportif et historique. De la sorte, la participation a été limitée au club jumeau de Sedan, au club voisin RCNDinant-Anhée, et bien sûr au RCNSM Wépion. Ainsi, 40 rameurs prendront le départ sous le pont d'Hastière à 9 h précises, pour 33,8 kilomètres de randonnée au fil de l’eau, avec une pause repas vers 13 heures, dans la nouvelle installation du RCND à Anhée, Chemin du Parc, 7, en amont du pont d’Yvoir.

L'arrivée des rameurs à Wépion, sur le site du RCNSM, après le passage des 7 écluses, est prévue aux alentours de 17 -18h.