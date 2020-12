Le Service laïque d’aide aux personnes (SLP), en collaboration avec le Centre d’Action Laïque a ouvert depuis le 15 décembre, le numéro gratuit 0800.82.089. Objectif, rompre l’isolement des personnes et les aider à faire face au deuil et à l’angoisse en période de pandémie.

Ce projet est rendu possible par la collaboration de nombreux permanents, bénévoles et conseillers laïques au sein des différentes régionales du CAL. Il est coordonné au plan interrégional par le Service laïque d’aide aux personnes.

La confidentialité et l’anonymat sont bien entendu garantis à celles et ceux qui auront recours à cette assistance téléphonique. Au bout du fil, ces personnes trouveront des collaborateurs formés à écouter, à voir les choses positivement et à appréhender chaque situation comme unique, appelant une réponse particulière. Les bénévoles et permanents ne font appel à aucune doctrine, aucune croyance, aucun dogme.

Plus d’infos sur les actions du Centre d’Action Laïque, ses régionales et ses associations sur le site www.laicite.be Quant aux activités en province de Namur, elles sont présentées sur le site www.laicite.com.