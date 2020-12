La zone de police Haute-Meuse met en garde les propriétaires de camionnette et les ouvriers/patrons qui utilisent ce genre de véhicule dans le cadre de leur boulot. Depuis dix jours, une recrudescence des vols d'outillage est constatée sur son territoire. « Depuis le 1er décembre, nous avons du déplorer 9 vols dans des véhicules de type camionnette ou de chantier. Ces vols se déroulent sur l'ensemble du territoire de la zone et parfois en dehors. Ils se déroulent principalement la nuit lorsque les véhicules sont devant chez leur utilisateur. Nous vous invitons à rester prudent en veillant à bien verrouiller vos véhicules et en y laissant le moins d'outillage possible », précise la zone de police.

Faux tests Covid

Celle-ci en profite pour mettre en garde la population concernant l'apparition de nouveaux faits délictueux, également sur son territoire. De fausses infirmières se présentent au domicile de personnes isolées pour réaliser de faux tests Covid. L'une fouille la maison pendant que l'autre réalise ce faux test. « Des agissements similaires nous sont signalés sur Dinant ce jour (Ndlr : ce jeudi). Aucun test à domicile n'est organisé. Demandez toujours à la personne de s’identifier nominativement avec une carte de légitimation. Vérifiez la présence d’un véhicule de la société concernée ou de la police le cas échéant, visible à proximité. Si vous avez un doute quant à l’identité ou si vous n’avez pas bien compris le motif, ne laissez jamais entrer. Si l’heure est anormalement tardive pour une visite, n’ouvrez pas ! »