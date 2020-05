La démolition du château de Noisy (Houyet) a défrayé la chronique ces dernières années. Cette bâtisse néogothique du 19e appartenant au comte de Liedekerke-Beaufort, était à l'abandon depuis bien longtemps. Véritable ruine, elle était attaquée par la mérule et présentait un danger pour les nombreux visiteurs clandestins qui pénétraient dans cette propriété privée. Une réhabilitation n'était par ailleurs possible qu'avec l’apport de plusieurs dizaines de millions d’euros. Raison pour laquelle son propriétaire a obtenu de la commune, en juillet 2015, le permis de démolition. Cette décision avait suscité une incroyable levée de boucliers. De nombreux défenseurs s'étaient manifestés pour rédiger une pétition, organiser des rassemblements, marches et autres manifestations pour la sauvegarde du bien. Un comité de défense a vu le jour et a introduit des recours en justice : action en cessation en référé à Dinant et recours au Conseil d'Etat pour suspendre les travaux.

Les défenseurs du Château de Noisy avaient eu gain de cause en référé à Dinant. Le permis de démolition avait été jugé illégal et les travaux suspendus (NdlR : la cour d'Appel de Liège avait autorisé la reprise de la démolition), car aucune enquête publique n'avait été préalable à la demande de permis et que cette démolition présentait une atteinte ou une menace d’atteinte à l’environnement. Ils n'avaient par contre pas eu gain de cause devant le Conseil d'état. Malgré la démolition en cours, ils avaient maintenu leur recours devant cette juridiction. L'objectif étant que Noisy devienne un cas de jurisprudence, pour d'autres biens historiques qui devraient subir le même sort.

Mais les défenseurs ont encore été déboutés, nous apprend ce mardi l'Avenir. Le 30 avril dernier, le Conseil d'Etat a en effet rejeté la requête en annulation du permis de démolition car le délai de recours de 60 jours à partir de la prise de connaissance du permis a été dépassé. La démolition du château de Noisy ne fera donc pas cas de jurisprudence si, à l'avenir, un château appartenant à un privé devait à nouveau être démoli.